Corona-Skeptiker Hildmann prahlt mit Haftbefehl

Laptops, Handys und Speichermedien beschlagnahmt

Die Polizei in Brandenburg hatte bei einer Durchsuchung der Wohnung Hildmanns zunächst Beweise sichergestellt. Im Dezember war dann per richterlichem Beschluss in Berlin erwirkt worden, dass die Staatsanwaltschaft mehrere Laptops, Handys, Speicherkarten und USB-Sticks auswerten kann. Mehrere Ermittlungsverfahren aus Brandenburg waren demnach an die Behörde in der Hauptstadt übergeben worden.