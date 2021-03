Nach Haftbefehl: TV-Koch Hildmann verhöhnt Justiz

Hildmann posiert in seinem Exil derweil vor der Flagge seiner „Blutsheimat“. „Bis Deutschland wieder frei ist“ bleibe er dort, so der Verschwörungsideologe. Er geht offenbar nicht von einer Rückkehr in naher Zukunft aus: Wie die „Bild“ berichtet, wolle der Koch sein Haus im brandenburgischen Wandlitz verkaufen.