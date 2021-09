Prinz Andrew versteckt sich vor Sex-Klageschrift

Mehrere Versuche, Andrew die rechtlichen Papiere in der Royal Lodge, wo er wohnt, zu überbringen, scheiterten. Ein Insider: „Andrew war in den letzten Wochen in der Royal Lodge völlig durchgedreht. Er ging nicht reiten und nicht nach draußen, weil man versuchte, ihm die Anklage zuzustellen. Er weiß, dass er in Balmoral bei der Königin viel sicherer ist.“