Leuchten der musikalischen Landschaft Bruckners

Schock zuerst: Eine verstörende Auswahl an Klangmaschinen, Tonbandzitaten und experimentellem Archivmaterial führte an das zentrale Erlebnis der Großen Konzertnacht heran. Anton Bruckners 9. Sinfonie und „Lux Aeterna“ von György Ligeti, ein Ausnahmestück für Chor, wurden ineinander verwoben. Dabei ging es nicht nur um Dialog, sondern im Zentrum stand die musikalische Ausleuchtung der Parklandschaft. Markus Poschner, situiert mit seinem Bruckner Orchester in der Kepler Hall, nahm das sorgfältige Modulieren von Ferne und Weite, von himmlischen - und inferioren - Musikerlebnissen als einen roten Faden in der Entfaltung der unvollendeten Sinfonie an.