„Deathloop“: Auftragskiller in der Zeitschleife

Wenige Tage vor dem offiziellen Release am 14. September für PS5 und den PC haben Publisher Bethesda und Entwickler Arkane (u.a. „Dishonored“, „Prey“) einen Story-Trailer zu ihrem Action-Adventure „Deathloop“ veröffentlicht. Spieler schlüpfen darin in die Rolle des Attentäters Colt, der in einer Zeitschleife feststeckt und innerhalb dieser auf einer mysteriösen Insel acht Ziele ausschalten muss, andernfalls beginnt die Zeitschleife von vorne.