Sechs Städte mit Cluster in den Schulklassen

Bereits in der ersten Woche müssen die Kinder also wieder in den Homeschooling-Modus wechseln, sie sollen so rasch wie möglich mit nötigem Unterrichtsmaterial versorgt werden. In zehn Tagen können sich die Betroffenen dann aus der Quarantäne „freitesten“. Stockerau ist aber nicht die einzige betroffene Stadt im Land: An einer höheren berufsbildenden Schule in St. Pölten wurden zehn positive Fälle registriert, neun in Baden, jeweils sechs in Wiener Neustadt sowie im Raum Bruck an der Leitha und Mödling.