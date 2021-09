Das traurige Schicksal afghanischer Frauen

„Nennen Sie mich Fatima“, sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung. Ihren echten Namen möchte sie nicht nennen. Aus Angst. Auf der Straße sind Taliban. Aus ihrer Stimme hört man aber keine Angst. „Ich muss laut sein“, sagt sie. Denn die Welt muss hören, was in Afghanistan passiert. Was mit Frauen im Taliban-Regime passiert. Vor allem mit einer Frau wie ihr.