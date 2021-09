Afghaninnen schicken verzweifelten Brief an Merkel

Nur Kernfamilie hat Anspruch auf Rettung

Denn nur die Kernfamilie von Ortskräften hat Anspruch darauf, gerettet zu werden - also Kinder und Partner. „Obwohl wir unverheiratet sind und keine Kinder haben, sind einige von uns die alleinigen Ernährer und Kümmerer unserer Familien“, schreiben die Frauen in dem Brief an die deutsche Kanzlerin. Viele der Frauen müssen Familienangehörige versorgen. Unter den Taliban dürfen Frauen allerdings ohne männliche Begleitperson erst gar nicht das Haus verlassen.