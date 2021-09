„Wir wollten nur noch raus aus dieser Stadt“

Iris Maenza hat keine Antwort auf die Frage, was für sie am allerschlimmsten war, „weil einfach alles so unfassbar war. Wie verzweifelt muss man sein, um sich aus dem World Trade Center in den Tod zu stürzen? Wie furchtbar ist es, dass später noch so viele der Helfer an Krebs gestorben sind durch das Asbest im Haus?“