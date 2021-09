9/11: „Der Tag wird immer Teil meines Lebens sein“

„Das ist die Apokalypse“

Doch als sie am 11. September gegen Mittag erstmals ihr Hotel in der 20. Straße verließ, stand sie inmitten einer traumatisierten Stadt: „Das Zimmermädchen, das auf unserem Flur arbeitete, sah uns an und sagte: ,Das ist die Apokalypse‘“, erinnert sie sich. Und weiter: „Als wir auf die Straße traten, standen wir in einer Gespensterstadt - alles war leer und still. Man konnte die giftige Staubwolke sehen, die in Richtung Brooklyn zog.“