Die Tramway-Kapelle feiert 100-Jahre-Jubiläum

Allmählich wuchs der gute Ruf des Orchesters, und so wurden schon ab 1947 regelmäßig Rundfunkaufnahmen aufgenommen. In den 1980er-Jahren wurden die ersten Frauen in die Kapelle aufgenommen. Heute (Obmann ist Andreas Solymos) kann die ehemalige Tram-Kapelle (auch dank Unterstützung des Vorstands der Holding Graz sowie der Leitung der Graz Linien) stolz auf erfolgreiche Jahre mit vielen Auftritten bei Konzerten und Veranstaltungen sowie auf einige CD-Produktionen und erlangte Preise bei Konzertwertungen zurückblicken. Als Belohnung gab es unter anderem die Überreichung der „Robert-Stolz-Medaille“ sowie des „Steirischen Panthers“.