Vandale von Polizei gefasst, Drogen sichergestellt

Ein zunächst unbekannter Täter hatte in der Nacht auf Samstag zwei in der Innsbrucker Hunoldstraße abgestellte Busse sowie mehrere Laderampen am Südtiroler Platz mit Farbe besprüht. In der Früh wurde schließlich die Polizei darüber verständigt, dass ein Mann gerade eine Glasfassade am Bahnhof Bruckhäusl verunstalten würde.