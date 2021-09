Großteil der Krypto-Angebote laut FMA betrügerisch

Strengere Regulierungen sind bereits im Anrollen, das „Digital Finance Paket“ wurde in der EU bereits im Herbst 2020 verabschiedet. Mit diesem sollen der Anlegerschutz zumindest in einigen Bereichen verbessert und Regeln rund um die Zulassung und Beaufsichtigung von Emittenten genauer definiert werden. Bis zur Umsetzung dürfte es allerdings noch dauern. Wenn alles in der Gesetzwerdung so laufe wie geplant, dann sei mit Beginn 2024 damit zu rechnen, dass diese Regulierungen in Kraft treten, so Müller.