DTM: Red-Bull-Junior schnürt den Ring-Doppelpack

Lawson hatte bereits den Lauf am Samstag für sich entschieden und dadurch aufgrund des Reglements ein zusätzliches Gewicht von 25 Kilo in seinem von Red Bull unterstützten AF-Corse-Ferrari zugeladen. Das hinderte den nächsten potenziellen F1-Aufsteiger, jetzt in der DTM-Gesamtwertung auf Platz zwei, allerdings nicht bei seiner nächsten Triumphfahrt in der Steiermark.