Mückstein gegen strengere Regeln für Ungeimpfte

Die Rufe nach strengeren Corona-Regeln für Ungeimpfte sind für Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zum jetzigen Zeitpunkt kein Thema. „Mir ist das jetzt zu früh, diese Diskussion, die auch in Wien angestoßen worden ist“, sagte der Ressortchef am Sonntagabend in der „ZiB 2“. Vorstellbar wäre für ihn die Wiedereinführung der Maskenpflicht indoor. Zuvor hatte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) unter anderem Zutrittsverbote für Ungeimpfte ins Spiel gebracht.