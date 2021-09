Dunkelziffer liegt wohl schon bei fast 5000 Fällen

Derzeit steigen die Neuinfektionszahlen und die Zahlen auf den Intensivstationen in Österreich stark an - am Donnerstag wurden 1510 neue Fälle registriert. In den wissenschaftlichen Modellen gehe man aber bereits davon aus, dass die Dunkelziffer mittlerweile schon bei bis zu 5000 Fällen pro Tag liegt, so Popper gegenüber dem Privatsender „Puls 24“.