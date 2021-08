Kurz stellt sich bei Parteitag der Wiederwahl

Signal gegen „menschenverachtenden Kurs“

Thematisch wird die ÖVP beim Parteitag auf steuerliche Entlastungen, den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Corona-Krise, Digitalisierung und einen strikten Migrationskurs setzen. Kritik kam im Vorfeld des Parteitags vom Grünen Koalitionspartner und von Greenpeace. Die Tiroler Grünen-Chefin Ingrid Felipe hofft in der „Tiroler Tageszeitung“ (Wochenend-Ausgabe) auf ein Signal des Parteitags gegen den „menschenverachtenden Kurs der türkisen Spitze“ in der Afghanistan-Frage: „Vielleicht wäre ein nicht ganz so tolles Votum für Kurz am Bundesparteitag ein Zeichen dafür.“