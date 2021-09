„Marvel‘s Midnight Suns“: Die ersten Spielszenen!

Nur wenige Tage nach der Ankündigung im Rahmen der Gamescom haben 2K und Marvel Entertainment einen ersten Einblick in das Gameplay ihres im März 2022 für PlayStation, Xbox, Switch und den PC (via Steam und Epic Games Store) erscheinenden Taktik-Rollenspiels „Marvel‘s Midnight Suns“ gewährt. Spieler schlüpfen darin zwecks Rettung der Welt in die Rolle von Hunter, um sich zusammen mit der titelgebenden Heldentruppe gegen Lilith, die Mutter der Dämonen, zu stellen. Das Spiel verspricht ein „neues, fesselndes und äußerst anpassungsfähiges taktisches Kampfsystem“, wobei alle Fähigkeiten durch Karten repräsentiert werden. Neben diesen könnten Gamer auch die Umgebung einsetzen und „sich schubsend, springend und zerschmetternd ihren Weg zum Sieg zu bahnen“, so 2K in einer Mitteilung.