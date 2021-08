Hurrikan „Ida“ forderte bereits erstes Todesopfer

750.000 Kunden in US-Bundesstaat Louisiana ohne Strom

Für 400.000 Stadtbewohner in New Orleans fiel der Strom aus. In der Stadt New Orleans. „Der einzige Strom in der Stadt kommt von Generatoren“, so die Einsatzzentrale. In der gesamten küstennahen Region waren 620.000 Haushalte vom Ausfall betroffen, im ganzen Bundesstaat Louisana waren laut „Poweroutage.us“ zufolge schon fast 750.000 Kunden ohne Strom.