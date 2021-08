Taliban: „Kontrollieren Teile des Flughafens“

„Nur noch ein sehr kleiner Teil“ des Airports werde von US-Soldaten kontrolliert, hieß es in der Stellungnahme der Taliban weiter. Die Taliban kontrollieren seit Mitte August Kabul - und damit auch das Gebiet rund um den Flughafen. An den Toren und im Inneren des Geländes haben allerdings US-Soldaten und deren Verbündete das Sagen. Das US-Militär hat am Flughafen der afghanischen Hauptstadt für den laufenden Evakuierungseinsatz aktuell noch rund 5000 Soldaten stationiert. Sie sollen bis Dienstag abziehen.