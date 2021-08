Afghanistan kann Bidens Präsidentschaft ruinieren

Hexenjagd droht: „Wer verlor Afghanistan?“

Böse Erinnerungen werden wach: In den Fünfzigerjahren waren die USA in die hysterische sogenannte Hexenjagd gestürzt: „Who lost China?“ (Wer ist schuld am Verlust Chinas an Maos Kommunisten?). Heute droht eine neue Hexenjagd: „Who lost Afghanistan?“ Die Horrorbilder rund um den chaotischen US-Abzug werden in wenigen Tagen den 20. Jahrestag von 9/11 überschatten, des Terrorangriffs auf die New Yorker Zwillingstürme und das Verteidigungsministerium in Washington. Afghanistan war kurz danach der erste Vergeltungsschlag gewesen.