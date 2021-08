Medizinische Versorgung in Afghanistan wird knapp

In Afghanistan wird das medizinische Material zur Versorgung der Bevölkerung knapp. Geplante Versorgungsflüge der Weltgesundheitsorganisation konnten wegen der Sicherheitslage nicht stattfinden, wie Rick Brennan, WHO-Nothilfekoordinator für die Region, am Freitag in Genf sagte. „Die Vorräte reichen nur noch für ein paar Tage.“