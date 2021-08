Die Heuchler in Moskau und Peking

In Teheran überwiegt noch die Freude, US-Truppen an der Grenze losgeworden zu sein, aber bald werden die religiösen Instinkte der schiitischen Iraner wach, wonach die sunnitischen Taliban eigentlich Ketzer seien. Die Ajatollahs haben eine Albtraumerfahrung: 1998 hatten die Taliban im iranischen Pilger-Konsultat in Mazar-e-Sharif (angebliches Grabmal des Mohammed-Schwiegersohns und ersten schiitischen Imams Ali) elf iranische Diplomaten abgeschlachtet. Und die schiitische Minderheit der Hazaras in Afghanistan (Nachkommen von Mongolen und Vorfahren der Großmoguln in Indien) wird auf der untersten Stufe der sozialen Leiter niedergedrückt.