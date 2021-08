In Lauffen ist Renovierung von Häusern angelaufen

Außerdem plant Löw in zwei oder drei Räumen ein Krippenmuseum. Doch bis es soweit ist, dauert es noch ein wenig. „Aber bis Jahresende sollen zumindest die Außenfassaden samt Dächer und Fenster fertig sein“, so Löw, der nach Projekten in Venedig, Wien oder zuletzt in Kitzbühel, nur aufgrund der Herkunft seiner Frau Clara den Weg nach Lauffen gefunden hat. Enttäuscht ist er über das Desinteresse der Bad Ischler Stadtpolitik: „Da hat Lauffen leider keine Priorität.“