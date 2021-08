Ikea Wien Westbahnhof feierte große Eröffnung

Nach zehn Jahren Projekt- und zwei Jahren Bauzeit war es am Donnerstag so weit: Zahlreiche Ikea-Fans durften erstmals den neuen Standort des Möbelriesen am Wiener Westbahnhof erkunden. Besucher dürfen sich mit dem „hus“ auf ein innovatives und nachhaltiges Einkaufserlebnis freuen. 140 Millionen Euro flossen in das Projekt, das auf seine Art „einmalig“ sei. 160 Bäume und Sträucher begrünen Fassade sowie Dachterrasse. Am Dach wurde zudem eine Fotovoltaikanlagen installiert, es gibt dort auch Platz für Vogelnester und Bienenstöcke.