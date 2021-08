Unbeständiges Wetter hält noch tagelang an

Tiefdruckeinfluss gibt auch am Dienstag im Ostalpenraum den Ton im Wettergeschehen an. Damit wechseln in nahezu allen Landesteilen dichte Wolken und Regenschauer mit etwas Sonnenschein. Vereinzelt mischen sich auch Gewitter in den Niederschlag. Am meisten regnet es aber im nördlichen Alpenvorland. Der West- bis Nordwestwind weht im Norden und Osten mäßig bis lebhaft. Nach sieben bis 16 Grad in der Früh erreichen die Temperaturen am Tag höchstens 16 bis 25 Grad, am wärmsten ist es im Grazer Becken.