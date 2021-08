Japan weitet Corona-Gesundheitsnotstand aus

Der Gesundheitsnotstand, der bereits in 13 Regionen einschließlich der Hauptstadtregion Tokio gilt, wurde nun in acht weiteren Regionen verhängt - vorerst bis zum 12. September. Weniger strenge Maßnahmen sollen in vier weiteren Regionen gelten, hieß es aus dem Umfeld von Regierungschef Yoshihide Suga.