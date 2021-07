Japan will den Corona-Ausnahmezustand ausweiten

Auch die Corona-Zahlen bei den Olympischen Spielen steigen weiter an. Mit 27 positiven Fällen im Umfeld der Spiele wurde ein neuer Tages-Höchstwert registriert, nachdem es am Donnerstag 24 Neuinfektionen gegeben hatte. Das gaben die Organisatoren am Freitag bekannt. So viele Fälle waren seit Beginn der Erfassung am 1. Juli zuvor noch nicht an einem Tag verzeichnet worden.