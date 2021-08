Eder und Matzinger sind Österreichs Fahnenträger

Natalija Eder und Günther Matzinger sind Österreichs Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der XVI. Paralympischen Spiele am Dienstag in Tokio. „Ich bin unglaublich dankbar, dass mir das ÖPC das Vertrauen für diese Aufgabe schenkt“, wird Speerwerferin Eder in einer Aussendung zitiert. „Wir machen das gemeinsam - weil zusammen sind wir unschlagbar“, merkte Triathlet Matzinger an.