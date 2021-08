„Apple-Mitarbeiter“ erschlich sich 620.000 Fotos

620.000 Fotos und 9000 Videos entdeckt

In seinem Dropbox-Konto fanden die Ermittler rund 620.000 Fotos und 9000 Videos, die teilweise danach geordnet waren, ob der Inhalt einen „Gewinn“ in Form von Nacktaufnahmen enthielt. Unter dem Alias „icloudripper4you“ vermarktete Chi diese schließlich an namentlich nicht genannte Mitverschwörer, die zur anonymen Kommunikation einen verschlüsselten E-Mail-Dienst nutzten.