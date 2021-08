Eine tierisch gute Schau mit rund 500 Ausstellern

Neben den neuesten Trends im Agrarbereich, der Landtechnik und Tierhaltung, gibt’s heuer unter anderem auch einen „Männerspielplatz“. Wenngleich sich in der Swietelsky Bagger Arena natürlich auch die Damen am Steuer so mancher Kolosse probieren können. Parallel zur Landwirtschafts- und Herbstmesse findet bereits ab Mittwoch wieder das beliebte Volksfest – inklusive Festzelt und neuer Edelweiß-Alm – statt.