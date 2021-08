Drogenhändler nach Prozess nun Bitcoin-Millionär

Aufgrund einer juristischen Panne muss ein schwedisches Gericht einem verurteilten Drogendealer 33 Bitcoins im Wert von 1,4 Millionen Euro zurückzahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage den Gegenwert der Drogen-Bitcoins in schwedischen Kronen angeführt, dabei aber nicht vorhergesehen, dass der Kurs in den letzten Jahren explodiert ist.