Aus für Inzidenz: Deutsche ändern Covid-Warnsystem

Der Inzidenzwert galt lange Zeit als einer der wichtigsten Werte bei der Risikobewertung während der Corona-Pandemie in Österreich und Deutschland. Nun schafft die Regierung in Berlin jenen Wert, der angibt, wie viele Infizierte es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat, ab. Man habe sich darauf verständigt, dass künftig die Hospitalisierungszahlen der entscheidende Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems sein sollen, hieß es am Montag aus Berliner Regierungskreisen. In Österreich spielt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits seit Monaten keine so wichtige Rolle mehr.