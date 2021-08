Deutschland laut RKI am Beginn der 4. Corona-Welle

Anstieg vor allem den bei zehn- bis 49-Jährigen

Bereits seit Anfang Juli komme es in Deutschland wieder zu einem Anstieg der Inzidenz vor allem in den Altersgruppen der zehn- bis 49-Jährigen, heißt es in der RKI-Analyse. Ein ähnlicher Anstieg in dieser Bevölkerungsgruppe sei im Sommer 2020 zu beobachten gewesen - allerdings erst fünf Wochen später, also Ende September bis Anfang Oktober. Damals gab es noch keinen Impfschutz.