Tirol: Riesiger Felsbrocken donnerte auf Fahrbahn

Nach einem Felssturz in der Nacht auf Montag muss die L237 Kühtaistraße im Tiroler Bezirk Imst voraussichtlich für zwei Wochen in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperre betrifft den Bereich zwischen Mühlau in der Gemeinde Oetz und Ochsengarten in der Gemeinde Haiming, berichtete das Land. Eine lokale Umfahrung über „Sattele“ wurde bereits eingerichtet.