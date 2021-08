Am Flughafen Kabul herrschen Tod und Verzweiflung

Verzweifelte Familien, von Soldaten abgewiesene Ortskräfte und Tote in der Menschenmenge vor den Toren des letzten sicheren Fleckens Erde in Afghanistan: Die Situation am Flughafen Kabul eskaliert. 20 Menschen verloren in dem Chaos diese Woche bereits ihr Leben, laut US-Regierung besteht das „akute“ Risiko eines IS-Terroranschlags. Während die Taliban das Umland längst in ihrer Gewalt haben, haben die NATO-Truppen nur noch eines im Sinn: die Evakuierung so schnell wie möglich abzuschließen.