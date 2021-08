An US-Soldaten gereichtes Baby wieder bei Familie

Mutter des Babys im Gedränge verletzt

Weiterhin am Flughafen dürften allerdings das an die Marines übergebene Baby und sein Vater sein, wie ein Sprecher der Marines gegenüber der „New York Times“ mitteilte. Die Szenen, wie der Soldat das Kleine am rechten Arm packte und es an einen Kameraden weiterreichte, waren am Freitag um die Welt gegangen und hatten für Bestürzung gesorgt. Es war befürchtet worden, dass die Eltern ihr Kind vielleicht niemals wiedersehen. Der Vater hatte das Kind nach oben gereicht und sich - als er sicher war, dass es in guten Händen war - dann um seine in dem Gedränge verletzte Frau gekümmert, wie es hieß.