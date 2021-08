Klimawandel lässt weltweit Preise steigen

„Politiker sagen, dass sie nicht den Rückhalt für das haben, was nötig wäre, um das Klima zu retten. Aber wie sollen sie unterstützt werden, wenn die Menschen nicht wissen, was gerade passiert?“ Außerdem gab Thunberg bekannt, dass sie nun doch im November an der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow teilnehmen will. Im April hatte sie beklagt, dass reiche Länder bis dahin auch junge gesunde Menschen impfen würden - „oft auf Kosten von Menschen in Risikogruppen in anderen Teilen der Welt“. Wenn nicht alle zu gleichen Bedingungen teilnehmen könnten, solle die Konferenz verschoben werden. „Ich habe gehört, dass allen Delegierten ein Impfstoff angeboten wird“, sagte Thunberg jetzt. „Wenn das als sicher gilt, werde ich hoffentlich teilnehmen.“