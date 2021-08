„Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll!“

Nachdem die Vorarlbergerin Elisabeth Kappaurer erst vor wenigen Tagen von ihren Ärzten in Sachen Skifahren grünes Licht bekam, ging jetzt alles ganz schnell! Bereits am Donnerstag stand die 26-Jährige in Sölden zum ersten Mal nach 723 Tagen Zwangspause wieder auf ihren Head-Latten. „Ich weiß gar nicht was ich sagen soll“, war die Bezauerin überglücklich.