ÖSV-Lady bekommt grünes Licht für ihr Ski-Comeback

Nachdem die Bregenzerwälderin zuletzt auch die sportmedizinischen Leistungstests in Innsbruck erfolgreich absolviert hatte, sind die ersten Skitage nach fast zwei Jahren in Sichtweite. „Natürlich ist die Freude riesig und es fühlt sich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag gleichzeitig an“, sagt die Heeressportlerin, die am 18. April 2018 - vor exakt 1231 Tagen - in Davos ihr letztes Skirennen bestritten hat, strahlend. Mit Lucas Beck - einem der Skischuh-Experten ihres Ausrüsters Head - tüftelt Kappaurer bereits daran, das optimale Material für den ersten Skitag zu finden.