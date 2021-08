58% wollen kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat zuletzt eine Diskussion losgetreten, ob nur noch Geimpfte bei Veranstaltungen und in der Gastronomie zugelassen sein sollen, also quasi eine 1-G-Regel gelten soll. Die Bevölkerung ist in der Debatte um eventuelle Einschränkungen offenbar gespalten: 41 Prozent sind laut einer aktuellen Umfrage für eine Impfpflicht zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, 38 Prozent sind dagegen. Dass Corona-Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig werden sollen, findet aber eine Mehrheit von 58 Prozent.