Szene-Gastronomen wollen Zutritt nur für Geimpfte

Von Nepp bis Doskozil: Nicht jeder ist begeistert

Nichts von dem Vorschlag wissen wollen indes Burgenland-Chef Hans-Peter Doskozil (SPÖ) und die Wiener FPÖ um Dominik Nepp. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) halte den Vorstoß aus Wien „bundesweit derzeit für nicht spruchreif“, sagte er in der ZIB2 am Sonntag. Es sei „zu früh“ diese Diskussion zu führen. Eine Maßnahme, die er dagegen erwägt, sei die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen. Die Maßnahmen werden derzeit beraten.