1-G-Pläne: Auch Pulker sieht „Todesstoß“

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) will nur noch Geimpfte in Lokale lassen. Damit können sich viele seiner Kollegen in anderen Bundesländern anfreunden, auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sprach am Dienstag erstmals davon, dass dies ab Oktober vorstellbar sei, und sogar Top-Gastronomen wie Martin Ho und Thomas Figlmüller zeigten sich angetan. Die Branchensprecher sind weniger begeistert: Von einem „Todesstoß für die Nachtgastronomie“ sprach Obmann Stefan Ratzenberger, einen ebensolchen ortet Wirte-Sprecher Mario Pulker.