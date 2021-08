Corona: Viele Tests für zu Hause bleiben ungenutzt

In den Schulen wurden bis zu den Sommerferien 35,88 Millionen Testungen durchgeführt (Stand 9. Juli). Schaut man sich das Ganze in Betrieben an, waren es am 9. August österreichweit insgesamt 5,66 Millionen – 4640 davon waren positiv (0,08 Prozent Positivrate). In den Apotheken waren es bis zum gleichen Tag insgesamt 11,86 Millionen Testungen, davon waren 16.258 positiv (0,14 Prozent Positivrate).