Wiederaufbau der Pinzgaubahn zum dritten Mal

15 Millionen Euro Schaden

In der 123-jährigen Geschichte ist in diesem Bereich nicht einmal ein Stein heruntergekommen. Selbst Landesrat Josef Schwaiger betont dies: „Es war kein Hang und kein Zubringer von prioritärer Betrachtung. Das zeigt uns, dass wir dieses alpine Land nicht so absichern können, dass es komplett sicher bleibt.“ Gegenüber der „Krone“ kündigte Schwaiger ein neues Konzept zur Wildbachverbauung für Wald an: „Damit wir das Geschiebe aufhalten können.“