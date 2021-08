Unwetter: Aufräumarbeiten dauern noch Wochen

Dutzende Menschen in Autos eingeschlossen

84 Personen - darunter auch mehrere Kleinkinder - waren nach einem Murenabgang auf der Wagrainer Straße (B163) zwischen Wagrain und St. Johann in ihren Autos eingeschlossen. Die Einsatzkräfte befreiten sie und brachten sie in die Krobatin-Kaserne. Am Dienstag suchten die Helfer noch nach einem Pkw, der von einer Mure mitgerissen worden ist. Sie entdeckten das Auto im Wagrainer Bach. Anfängliche Befürchtungen, dass sich in dem Fahrzeug Personen befinden, bestätigten sich nicht.