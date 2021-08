„Wir waren völlig hilflos, das war die Apokalypse“

„Alles ist durchnässt“

Der Sturm deckte einen Teil des Daches ab, der starke Regen drang in das Wohnhaus. „Alles ist durchnässt und sicherlich länger unbewohnbar“, sagt Patschg. Wasser und Schlamm strömte über die Felder quer durch das Anwesen in Richtung Tal. Ein Holz-Carport wurde weggespült - schwere Arbeitsgeräte riss das Wasser mit sich. Sie liegen nun mehrere Hundert Meter unterhalb des Bauernhofs auf einer Wiese. Hunderte Bäume ihres Waldes stürzten um „Unsere Tiere haben wir rechtzeitig in Sicherheit gebracht“, sagt die Landwirtin.