Corona: Drei Vollimmunisierte in Tirol im Spital

16 Corona-Patienten werden aktuell in Tirol auf Normalstationen behandelt. Unter ihnen auch die drei Personen, die - wie das Land in einer Aussendung bekannt gab - „nach derzeitigem Kenntnisstand als vollimmunisiert gemeldet wurden“. Sieben weitere Patienten befanden sich am Mittwoch auf Intensivstationen. Davon habe niemand einen vollen Impfschutz.