Kabul: „Friedliche Machtübergabe“ angekündigt

Afghanische Delegation soll in Katar verhandeln

Auch Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi erklärte in einer auf Facebook veröffentlichten Videoansprache, er als Vertreter der Streitkräfte garantiere die Sicherheit Kabuls. Die Menschen sollten nicht in Panik verfallen. Es sei bekannt, dass sich Präsident Ashraf Ghani mit heimischen Politikern getroffen habe und ihnen die Verantwortung übertragen habe, eine Delegation aufzustellen, die am Montag in die katarische Hauptstadt Doha reisen solle, um mit den Taliban eine Einigung zu erzielen. Die Sicherheit von Kabul werde aufrechterhalten, bis eine Einigung erzielt wird, sagte er.