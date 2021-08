Graz: Anrainer kämpfen gegen neue Bau-Projekte

Noch einmal wechseln wir den Schauplatz. „Es entsteht ein Wohnbunker nach dem anderen“, klagt ein Anrainer in der Mariatroster Straße. Als Nächstes sei die Villa Brauner und die Wiesen auf beiden Seiten dran. Bezirksvorsteher Erwin Wurzinger (ÖVP) verteidigt das Projekt: „Der Gemeinderat muss das erst beschließen, es dauert also noch. Die Villa war eine Bausünde, sie steht zu nahe an der Straße. Mit dem neuen Projekt wird die Kurve sicherer. Ersatzbegrünung wird es auch geben“, sagt er. Die Politik sei machtlos. „Das ist Bauland, also werden die Leute auch bauen.“